Luca Castronovo omaggia Leonardo da Vinci: su Amazon il nuovo libro digitale dedicato al Genio Universale

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È disponibile su Amazon, esclusivamente in formato digitale, il nuovo libro di Luca Castronovo, autore agrigentino già noto per i suoi lavori di divulgazione culturale e storica. L’opera, dal titolo “Leonardo da Vinci: Il Genio Universale tra Arte, Scienza e Scenografia”, rappresenta un tributo sentito e appassionato a una delle figure più straordinarie della storia: Leonardo da Vinci.

Il volume nasce da una profonda ammirazione che Castronovo coltiva fin da giovane nei confronti del maestro rinascimentale. Non si tratta solo di un saggio, ma di un vero e proprio viaggio tra le molteplici anime di Leonardo: artista, scienziato, inventore e innovatore. Un percorso che mette in luce anche un aspetto meno esplorato, quello legato alla scenografia e alla visione spettacolare delle sue opere e dei suoi progetti.

L’autore, laureato all’Accademia di Belle Arti di Agrigento con indirizzo in scenografia, porta nel testo il proprio bagaglio formativo e la sua sensibilità artistica. Questo si traduce in un’analisi che non si limita alla semplice narrazione storica, ma che approfondisce il pensiero leonardesco anche dal punto di vista visivo e teatrale, offrendo una chiave di lettura originale e coinvolgente.

Grande estimatore di Leonardo da Vinci, Castronovo ha negli anni dedicato studi e approfondimenti personali al genio toscano, arrivando anche a collezionare repliche delle sue opere, testimonianza concreta di una passione autentica e radicata. Questo legame emerge chiaramente tra le pagine del libro, rendendo l’opera non solo informativa ma anche profondamente personale.

“Leonardo da Vinci: Il Genio Universale tra Arte, Scienza e Scenografia” si rivolge a un pubblico ampio: dagli appassionati d’arte agli studenti, fino a chiunque voglia scoprire o riscoprire la grandezza di Leonardo attraverso uno sguardo nuovo. Un lavoro realizzato con cura e dedizione, che conferma ancora una volta l’impegno di Luca Castronovo nella valorizzazione della cultura e della conoscenza.

Il libro è già disponibile su Amazon in versione digitale, pronto per essere letto su dispositivi e-reader, tablet e smartphone. Un’occasione per immergersi nel mondo di Leonardo attraverso la passione e lo sguardo contemporaneo di un autore che ne ha fatto una fonte di ispirazione continua.