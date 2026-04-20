“Scambio di complimenti” a Sciacca, Naro e Canicattì: feriti e denunciati

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A Sciacca in piazza Sturzo domenica mattina tre uomini si sono azzuffati lanciando sassi uno contro l’altro, peraltro tra tante persone dirette in chiesa per la messa. Uno è stato denunciato a piede libero alla Procura di Sciacca e all’autorità giudiziaria risponderà di lesioni. Un altro è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

E a Naro si sono azzuffate due donne, una di Naro e l’altra di un altro paese della provincia di Agrigento. Ad animare lo scontro sarebbero stati dei contrasti sentimentali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno denunciato a piede libero la più esagitata delle due.

E a Canicattì un ragazzo di 17 anni è stato soccorso in ospedale dopo essere stato colpito con una bottiglia alla testa. Gli sono stati applicati diversi punti di sutura. Indaga la Polizia.