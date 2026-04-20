Blitz antimafia a Palermo: 32 fermi nel mandamento di Brancaccio, smantellata la nuova struttura

Condividi

Visualizzazioni 120

Maxi operazione delle forze dell’ordine a Palermo, dove carabinieri e polizia di Stato hanno eseguito 32 provvedimenti di fermo nell’ambito di un’indagine sul mandamento mafioso di Brancaccio. L’inchiesta, sviluppata tra il 2023 e il 2026, ha permesso di ricostruire equilibri e gerarchie aggiornate delle famiglie criminali attive nella zona.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti, reati legati alle armi e trasferimento fraudolento di valori. Contestate anche aggravanti legate al metodo mafioso e al sostegno dell’organizzazione.

Le investigazioni hanno riguardato in particolare le famiglie di Brancaccio, Roccella-Guarnaschelli e Corso dei Mille, evidenziando una riorganizzazione interna e nuovi assetti di comando. Tra i fermati figura anche Antonino “Nino” Sacco, tornato libero nel maggio 2024 e ritenuto dagli inquirenti nuovamente al vertice del mandamento.

L’operazione è stata condotta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri e dalla squadra mobile, con il supporto delle sezioni investigative del Servizio centrale operativo. Il coordinamento è della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia.

Secondo gli inquirenti, emerge una trasformazione significativa di Cosa Nostra: pur mantenendo il controllo del territorio e il ricorso alla forza, l’organizzazione mostra una crescente attenzione verso attività economiche legali. Una strategia che punta a profitti più elevati e a una minore esposizione ai rischi giudiziari.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati diversi armamenti, tra cui pistole e un fucile a pompa, oltre a circa tre chili di hashish e denaro contante. Già in fase investigativa erano stati effettuati arresti in flagranza e misure cautelari.

Parallelamente ai fermi, sono in corso perquisizioni e sequestri preventivi di beni, aziende e conti correnti, legati a ipotesi di autoriciclaggio e intestazioni fittizie.

All’operazione hanno partecipato oltre 450 operatori delle forze dell’ordine, con il supporto di unità cinofile, reparti speciali e mezzi aerei. Un intervento imponente che conferma l’attenzione costante dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata nel territorio palermitano.