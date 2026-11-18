Incidente mortale lungo la strada statale 626 Gela-Caltanissetta, in contrada Capodarso, dove un uomo è deceduto vittima di uno scontro frontale tra un’automobile e un camion. L’impatto è stato particolarmente violento. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di soccorso, hanno constatato il decesso del conducente dell’utilitaria. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale di Caltanissetta, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e riscontare eventuali responsabilità.
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