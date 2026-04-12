Dinosauri in Italia: il nuovo libro di Luca Castronovo tra scoperte e passione

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È disponibile su Amazon, sia in formato digitale che cartaceo, il nuovo libro dell’agrigentino Luca Castronovo dal titolo “Dinosauri in Italia: Dalle scoperte ai ritrovamenti – Storia di un patrimonio preistorico”.

Un’opera che nasce dalla passione autentica dell’autore per la paleontologia, coltivata fin da bambino e trasformata negli anni in un progetto concreto di divulgazione culturale. Il libro accompagna il lettore in un viaggio affascinante alla scoperta dei dinosauri rinvenuti in Italia, raccontando ritrovamenti, studi e curiosità legate a un patrimonio preistorico spesso poco conosciuto ma di grande valore scientifico.

Attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, Castronovo riesce a parlare sia ai più piccoli che agli adulti, rendendo la materia interessante e comprensibile per tutti. Non si tratta solo di un elenco di scoperte, ma di un racconto che unisce storia, scienza e passione, mettendo in luce l’importanza della paleontologia come strumento per conoscere il nostro passato più remoto.

Il volume è frutto di impegno, dedizione e amore per la materia, qualità che emergono in ogni pagina. Un lavoro realizzato con cura da un appassionato che, nella città di Agrigento, ha dato vita anche alla mostra fossile Akrasauro, contribuendo a diffondere la cultura scientifica sul territorio.

“Dinosauri in Italia” rappresenta dunque non solo un libro, ma un invito a riscoprire le meraviglie del nostro passato e ad avvicinarsi al mondo della paleontologia con curiosità e entusiasmo. Un’opera consigliata a chiunque voglia intraprendere un viaggio nel tempo, tra scienza e passione.