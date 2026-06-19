Favarese di 64 anni raggirato: bottino ingente

Altra truffa ad anziani o poco meno: a Favara un pensionato di 64 anni ha ricevuto una telefonata dal rituale sedicente maresciallo dei carabinieri: “L’automobile di sua moglie è stata utilizzata per una rapina in una gioielleria. Dobbiamo confrontare i suoi soldi e gioielli”. Poco dopo a casa del malcapitato si è presentato un inviato, e lui gli ha consegnato oggetti preziosi per un valore di circa 40.000 euro e 4.000 euro in contanti. Poi, troppo tardi, ha compreso di essere stato ingannato. Indagini in corso.
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