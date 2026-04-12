Tra litigi e ambizioni: il nulla politico del centrodestra. Anche Lo Presti fatto fuori

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Sembrava che con il nome di Davide Lo Presti il cerchio si sarebbe chiuso con buona pace di tutti. Ed invece, no, non è andata così. Anche Lo Presti ha messo in campo il proprio nome per poi, alla fine, finire nel tritacarne del…nulla di fatto.

Il centrodestra è allo sbando. Non è più nemmeno una crisi politica: è una resa senza combattere. L’ennesimo nome bruciato, l’ennesima trattativa fallita, l’ennesima dimostrazione di una classe dirigente incapace perfino di scegliere un candidato, figuriamoci di governare una città.

Mentre Giuseppe Di Rosa e Michele Sodano osservano e raccolgono i frutti di questo spettacolo indecoroso, dall’altra parte si consuma una farsa che ha ormai superato ogni limite di decenza politica. Riunioni inconcludenti, veti incrociati, personalismi ridicoli: non c’è strategia, non c’è visione, non c’è nemmeno il minimo senso di responsabilità verso gli elettori.

Ogni volta che sembra intravedersi una soluzione, puntualmente tutto crolla. Non per divergenze ideologiche, ma per piccoli calcoli, ambizioni personali e una mediocrità diffusa che paralizza qualsiasi decisione. È un centrodestra che non decide, non guida, non esiste.

E la verità è una sola: chi oggi non è in grado di trovare un nome, domani non sarà in grado di affrontare un bilancio, una crisi, un problema reale. L’incapacità di scegliere è già una dichiarazione di inadeguatezza.

Questa non è politica: è un teatrino logoro, stanco, indegno. E mentre si consuma questa lenta agonia, la città resta ostaggio di un vuoto imbarazzante, riempito solo da litigi e immobilismo.

Altro che alternativa: così si consegna la vittoria agli avversari senza nemmeno provarci. E forse è proprio questo il punto più grave: non solo stanno perdendo, ma lo stanno facendo senza dignità.