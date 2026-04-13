Carburanti in Sicilia sempre più cari

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In Sicilia i prezzi di benzina e gasolio sono tra i più elevati d’Italia, con una media self di 1,804 euro al litro per la benzina e 2,171 euro al litro per il gasolio, superiori ai valori nazionali e indicativi di un divario stabile. Il confronto evidenzia infatti un costo maggiore di 2,1 centesimi al litro per la benzina e 0,9 centesimi per il gasolio rispetto alla media italiana, collocando l’isola tra le regioni più care. Secondo il Codacons e il segretario Francesco Tanasi, la situazione è preoccupante perché i rincari incidono su un’economia molto dipendente dal trasporto su gomma, con effetti a catena su prezzi, logistica, imprese e famiglie. L’aumento dei carburanti si riflette sull’intera filiera economica, aggravando un contesto già fragile e rischiando di ridurre consumi e competitività. Ecco perché il Codacons invoca al Governo interventi urgenti per ridurre i prezzi e tutelare cittadini e sistema produttivo.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)