Confasi Sicilia, nuova sede a Trapani in Viale Regione Siciliana

Condividi

Visualizzazioni 235

Con l’apertura venerdi prossimo alle ore 10 della nuova sede territoriale Confasi di Trapani sita in Viale Regione Siciliana prosegue, anche quest’anno, il radicamento sul territorio regionale del sindacato. I responsabili della struttura sono Roberta Curreri e Vincenzo Ferretti. All’incontro sarà presente il Presidente regionale Davide Lercara il quale afferma: “ Questi nuovi uffici sono al servizio dei cittadini e degli iscritti. Il nostro impegno costante è quello di fornire strumenti, supporti e tutele per i cittadini che si rivolgono a noi per un’assistenza completa”. “Quella di venerdi sarà anche l’occasione- conclude Lercara– per presentare i nuovi servizi forniti dalla Confasi in tema di assistenza nel mondo del lavoro”. All’inaugurazione della sede saranno presenti anche il responsabile provinciale della Confasi Michele Ritondo e quello di Marsala Jonny Affun.