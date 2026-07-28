“Condor”: Ribisi al vertice della cosca di Palma di Montechiaro

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La Corte d’appello di Palermo, nelle motivazioni della sentenza del processo frutto dell’inchiesta antimafia “Condor” nell’Agrigentino, conferma il ruolo di assoluta preminenza di Nicola Ribisi all’interno di Cosa nostra a Palma di Montechiaro, ritenendolo il principale punto di riferimento dell’organizzazione mafiosa nel periodo contestato. Secondo i giudici, il quadro probatorio dimostra che, dopo la sua scarcerazione, Ribisi si è imposto come figura di comando, riconosciuta dagli altri affiliati come responsabile dell’organizzazione e del funzionamento del gruppo criminale sul territorio.

La sentenza sottolinea che è stato pienamente consapevole della presenza del gruppo rivale riconducibile al “paracco” locale, e che il suo ruolo non è stato limitato a eseguire ordini, ma si è distinto per capacità decisionale e di indirizzo. Per la Corte, infatti, Ribisi ha ricoperto una posizione propositiva e sovraordinata rispetto agli altri associati, contribuendo alle scelte strategiche necessarie ad affermare e consolidare la presenza dell’associazione mafiosa sul territorio. I giudici hanno confermato la condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione inflitta all’imputato per il ruolo di capo della cosca di Palma di Montechiaro.