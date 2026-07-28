“Condor”: Ribisi al vertice della cosca di Palma di Montechiaro

La Corte d’appello di Palermo, nelle motivazioni della sentenza del processo frutto dell’inchiesta antimafia “Condor” nell’Agrigentino, conferma il ruolo di assoluta preminenza di Nicola Ribisi all’interno di Cosa nostra a Palma di Montechiaro, ritenendolo il principale punto di riferimento dell’organizzazione mafiosa nel periodo contestato. Secondo i giudici, il quadro probatorio dimostra che, dopo la sua scarcerazione, Ribisi si è imposto come figura di comando, riconosciuta dagli altri affiliati come responsabile dell’organizzazione e del funzionamento del gruppo criminale sul territorio.
La sentenza sottolinea che è stato pienamente consapevole della presenza del gruppo rivale riconducibile al “paracco” locale, e che il suo ruolo non è stato limitato a eseguire ordini, ma si è distinto per capacità decisionale e di indirizzo. Per la Corte, infatti, Ribisi ha ricoperto una posizione propositiva e sovraordinata rispetto agli altri associati, contribuendo alle scelte strategiche necessarie ad affermare e consolidare la presenza dell’associazione mafiosa sul territorio. I giudici hanno confermato la condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione inflitta all’imputato per il ruolo di capo della cosca di Palma di Montechiaro.