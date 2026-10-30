Agrigento, l’avvocatura piange Santino Russo: morto a 54 anni per un malore improvviso

Condividi

Visualizzazioni 536

Lutto nel mondo forense agrigentino per la prematura scomparsa dell’avvocato Santino Russo, morto questa notte, a soli 54 anni, a causa di un malore improvviso. L’11 novembre avrebbe compiuto 55 anni. Lascia la moglie e due figlie.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio negli ambienti giudiziari e tra quanti lo conoscevano. Russo era una figura conosciuta nell’ambito dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, dove nel corso degli anni aveva costruito rapporti professionali e umani. Il suo studio legale si trovava in via Mazzini, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia.

Nel 2021 aveva ricoperto anche l’incarico di vicepresidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento.

Una morte improvvisa che lascia sgomenti quanti hanno avuto modo di conoscerlo e frequentarlo. Ma soprattutto una famiglia colpita da un dolore enorme, per la perdita di un marito e di un padre venuto a mancare troppo presto.