Consorzio Affumicatori Maestri Italiani (CAMI), presentati i vertici dopo le elezioni: Antonio Mancuso presidente, Riccardo Massetti vicepresidente e direttore

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Con il nuovo board, il consorzio rinnova l’impegno per la promozione dei prodotti ittici affumicati lavorati in Italia, garantita da un disciplinare che prevede salatura a secco, tracciabilità, sicurezza alimentare e audit annuali.

Milano – Il Consorzio Affumicatori Maestri Italiani (CAMI) presenta i propri vertici. La presidenza è affidata al Cav. Antonio Mancuso, presidente di Mancuso Group (di cui Sicily Food fa parte); vicepresidente e direttore è il Sig. Riccardo Massetti, Business Executive di SQS Network.

CAMI lavora per preservare e valorizzare la produzione di prodotti ittici affumicati in Italia e per aiutare i consumatori a riconoscere la qualità dei prodotti delle aziende consorziate. Il bollino CAMI attesta il rispetto di requisiti precisi: lavorazione effettuata in Italia; salatura a secco senza iniezione di salamoia; tracciabilità della materia prima; indicazioni chiare in etichetta, anche sull’origine; rispetto delle norme di sicurezza alimentare e audit annuali condotti da un ente terzo.

La salatura a secco è una lavorazione artigianale più complessa e costosa rispetto all’iniezione di salamoia. Permette di valorizzare le caratteristiche del prodotto e di ridurre la quantità di sale impiegata. La sicurezza microbiologica è perseguita attraverso il rispetto delle norme e i controlli lungo tutto il processo produttivo.

Nel 2024 le aziende consorziate hanno effettuato 11.971 analisi microbiologiche negli ambienti di produzione e 7.969 analisi per la ricerca della Listeria sui prodotti finiti. Nello stesso anno sono state registrate 24 ispezioni ufficiali presso le aziende e 70 verifiche microbiologiche ufficiali sui prodotti finiti.

«Il bollino CAMI è un punto di riferimento per chi cerca un prodotto lavorato in Italia secondo criteri chiari e verificabili. La salatura a secco richiede un impegno maggiore, ma consente di valorizzare la materia prima e contenere l’impiego di sale. Qualità, sicurezza e trasparenza sono al centro del lavoro del Consorzio», dichiara il presidente di CAMI, Cav. Antonio Mancuso.

Con il nuovo assetto, CAMI conferma il suo impegno a favore delle imprese del settore e dei consumatori, promuovendo la riconoscibilità della lavorazione italiana e una comunicazione più chiara sulle caratteristiche dei prodotti.