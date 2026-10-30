Favara, fermati nella notte con 90 chili di rame in auto: denunciati due uomini

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Novanta chilogrammi di cavi in rame, diversi attrezzi e una tanica di carburante trasportati a bordo di un’automobile. È quanto hanno trovato i Carabinieri durante un controllo notturno effettuato a Favara, che si è concluso con la denuncia di due uomini di 31 e 26 anni.

I militari della Tenenza di Favara, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato una vettura con a bordo i due giovani e hanno proceduto a una perquisizione.

All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti circa 90 chili di cavi in rame, insieme a diversi arnesi e a una tanica contenente carburante. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Sono adesso in corso gli accertamenti per ricostruire la provenienza del rame e verificare le circostanze nelle quali i due uomini ne sono entrati in possesso.

Al termine delle operazioni, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, in concorso.

L’attività rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Agrigento per contrastare, in particolare, i reati contro il patrimonio.