Agrigento, a rubare gioielli per circa centomila euro senza scasso è stata una studentessa

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Una studentessa universitaria agrigentina di 24 anni è stata denunciata alla Procura della Repubblica per furto e ricettazione, con l’accusa di aver sottratto oro e gioielli per un valore di circa 100 mila euro dall’abitazione di una coppia nella zona dello stadio Esseneto, ad Agrigento. La giovane, che conosceva i proprietari e avrebbe avuto accesso all’appartamento in virtù di un rapporto di fiducia, è finita al centro dei sospetti dopo che i coniugi hanno scoperto la scomparsa dei preziosi senza riscontrare segni di effrazione. La coppia ha raggiunto la ventiquattrenne nella sua abitazione, dove è scoppiata una discussione che ha richiesto l’intervento della polizia. Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe ammesso le proprie responsabilità e consegnato agli agenti l’intera refurtiva, poi restituita ai proprietari.