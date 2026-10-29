Stabilizzazione per 1.836 ex Pip

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La Regione Siciliana punta ad aumentare dal 2027 a 36 ore settimanali, con contratto a tempo pieno, i 1.836 lavoratori ex Pip di Palermo. Così ha annunciato il presidente Renato Schifani durante un incontro a Palazzo d’Orléans con i rappresentanti sindacali, in presenza dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino e del segretario generale della Regione Ignazio Tozzo. Per rendere possibile il passaggio, il governo intende inserire nella prossima legge di stabilità le risorse necessarie, stimate in circa 39 milioni di euro l’anno.

Schifani ha spiegato che l’obiettivo è chiudere una vertenza che si trascina da 25 anni e superare la condizione di precarietà dei lavoratori, assicurando una stabilizzazione. Il progetto non riguarda soltanto l’aumento dell’orario, ma anche una riorganizzazione dell’impiego del personale negli uffici regionali, in modo da rispondere meglio alle esigenze dell’amministrazione. Dagnino ha precisato che l’operazione richiede sia una copertura finanziaria adeguata sia una verifica del fabbisogno di risorse umane. L’assessore ha definito significativo l’impegno economico e ha indicato il settore dei beni culturali tra gli ambiti in cui i lavoratori potrebbero offrire un contributo importante. Secondo Schifani, il percorso avviato dal governo regionale è arrivato a una fase decisiva dopo anni di attesa.

Il confronto con i sindacati, che il presidente ha ringraziato per l’approccio costruttivo, accompagna dunque la definizione della misura. Il passaggio a tempo pieno resta dunque legato all’inserimento dei fondi nella manovra finanziaria regionale e alla programmazione dell’utilizzo del personale.