Etna, allerta aeronautica al livello rosso per emissione di cenere: voli regolari a Catania

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L’Etna torna a far scattare l’attenzione delle autorità aeronautiche. Il codice di allerta per il traffico aereo è passato da arancione a rosso a causa di una debole emissione di cenere vulcanica ancora in corso.

L’aggiornamento è contenuto nell’ultimo Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA), diffuso nella mattinata di oggi, 29 ottobre, dall’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Secondo le informazioni disponibili, la nube di cenere ha raggiunto un’altezza stimata di circa 4.000 metri sul livello del mare, spostandosi in direzione sud-est. Il fenomeno è costantemente monitorato attraverso le telecamere di sorveglianza visiva e termica dell’Ingv.

La presenza di cenere vulcanica è stata confermata anche dal Vaac di Tolosa, il centro specializzato nel monitoraggio delle nubi vulcaniche a supporto della sicurezza del traffico aereo.

Al momento, non si registrano ripercussioni sui voli: le operazioni all’aeroporto di Catania proseguono regolarmente. La situazione resta sotto osservazione, mentre gli esperti continuano a monitorare l’evoluzione dell’attività vulcanica e l’eventuale dispersione della cenere nell’atmosfera.