Scoperti otto braccianti in nero in un’azienda agricola: imprenditore denunciato e multa da 45mila euro

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Otto lavoratori impiegati completamente in nero e gravi irregolarità sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto hanno accertato i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento durante un controllo in un’azienda agricola situata nelle campagne tra Canicattì e Naro.

A finire sotto la lente dei militari è stato il titolare dell’attività, un imprenditore di 51 anni originario di Canicattì. Nel corso dell’ispezione è emerso che, su un totale di venti dipendenti, ben otto lavoravano senza alcuna regolare assunzione.

Ma le violazioni riscontrate non riguarderebbero soltanto il lavoro irregolare. I controlli hanno infatti evidenziato anche il mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza: ai dipendenti non sarebbero stati garantiti gli adempimenti sanitari previsti e non sarebbero stati consegnati i necessari dispositivi di protezione individuale.

Per il proprietario dell’azienda è scattata la denuncia, mentre nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 45mila euro.