Simona Cavallari è la protagonista del nuovo progetto cinematografico di Luca Fortino “La donna delle farfalle”

Sarà Simona Cavallari, tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana, la protagonista del cortometraggio La Donna delle Farfalle, scritto e diretto dal regista Luca Fortino. L’attrice, celebre per i suoi ruoli intensi e memorabili in serie di culto come La Piovra, Squadra Antimafia e Il Capo dei Capi, darà voce e corpo a un personaggio femminile potente e contraddittorio, al centro di una storia profonda e umana.

Una produzione Dorado Pictures, La Donna delle Farfalle è parte di un progetto sociale e cinematografico promosso dall’Associazione OL3, ideata e presieduta da Alessandra De Cunto, che ha scelto di trasformare la sua personale esperienza nella lotta contro il cancro in un’opera di sensibilizzazione collettiva, dedicata alla prevenzione oncologica e al sostegno alla ricerca scientifica. Un intreccio avvincente destinato a lasciare il pubblico col fiato sospeso: “Un ascensore si blocca, un uomo parla per enigmi e il tempo sembra distorcersi: Tania deve capire se sta inseguendo il passato, il futuro… o se stessa”. Un racconto emotivo che affronta con delicatezza e forza il tema della prevenzione, delle scelte mancate, del coraggio e della rinascita.

Le riprese inizieranno il 1° maggio nel Comune di Rende, per poi spostarsi nella città di Cosenza, che ha prontamente abbracciato la valenza etica e civile del progetto per il quale ha immediatamente concesso il patrocinio. La scena più delicata sarà realizzata nel nuovo reparto oncologico dell’Ospedale di Locri (NOLE), grazie alla collaborazione con l’Associazione Angela Serra di Locri, partner principale dell’iniziativa.

Il cortometraggio sarà presentato in anteprima in una serie di eventi dedicati, festival cinematografici e incontri istituzionali sulla prevenzione oncologica. Ampio spazio promozionale sarà inoltre dedicato al progetto nei comunicati stampa, nelle conferenze pubbliche e sulle piattaforme di distribuzione digitale. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri due noti attori italiani che andranno a completare un cast d’eccezione.

Il progetto è affiancato da una rete di partner che confermano, con il loro sostegno, l’alto profilo etico della propria azione commerciale e istituzionale: BCC Mediocrati, Patata della Sila IGP, Gruppo Binetti, Gran Caffè Tabù, Quattro Punto Zero, Sole Neve Sila.

La macchina della sensibilizzazione è partita. E il cinema, ancora una volta, ne sarà il megafono più potente.