Violenza sessuale aggravata, arrestato cittadino italiano di origine bengalese

La Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa a carico di un cittadino italiano di origine bengalese, indagato per il reato di violenza sessuale aggravata, consumata e tentata.

Il procedimento ha tratto origine da una denuncia trasmessa alla Procura di Agrigento dall’Operatore legale della Comunità per Minori presso la quale erano ospitati i giovani. Essi hanno poi confermato i fatti, offrendo anche elementi di riscontro, al personale della Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile di Agrigento che ha provveduto a sentirli alla costante presenza del Pubblico Ministero, di una Psicologa e di un mediatore culturale.

Dalle concordanti versioni rese dai minorenni è emerso che l’uomo, dopo aver carpito la fiducia di sei minorenni di origine bengalese giunti in Italia in assenza di prossimi congiunti, era riuscito a condurli sia in luoghi appartati sia all’interno della sua abitazione, costringendoli a subire atti sessuali, usando violenza nei loro confronti e minacciandoli che, qualora avessero rivelato ad altri i rapporti subiti, li avrebbe rimandati in patria.

L’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Le indagini a cura del personale della Squadra Mobile di Agrigento sono in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non è stata ancora accertata in via definitiva.