Traffico di cocaina nell’Agrigentino, quattro imputati assolti nel processo Vultur

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Si conclude con quattro assoluzioni il processo con rito ordinario scaturito da uno stralcio dell’inchiesta antimafia Vultur, che aveva ipotizzato un vasto giro di cocaina tra diversi centri della provincia di Agrigento, con rifornimenti provenienti da Catania.

Il tribunale di Agrigento, prima sezione penale presieduta da Agata Anna Genna, ha assolto Angelo Allegro, 73 anni, e Salvatore Allegro, 42 anni, entrambi originari di Naro, Rosario Orazio Cavallaro, 69 anni, di Catania, e Michele Curcio, 57 anni, di Canicattì.

La stessa Procura della Direzione distrettuale antimafia di Palermo aveva chiesto l’assoluzione degli imputati. Alla richiesta si erano associati anche i difensori, gli avvocati Santo Lucia e Ignazio Terranova.

Le contestazioni riguardavano fatti risalenti al biennio 2013-2014 e si inserivano nell’indagine antidroga collegata all’operazione antimafia Vultur, condotta dalla Squadra mobile di Agrigento per fare luce sugli assetti della famiglia mafiosa di Camastra.

Secondo l’originaria ricostruzione investigativa, sarebbe esistuta una rete dedita al traffico di stupefacenti, con approvvigionamenti soprattutto nel Catanese e una presunta distribuzione della cocaina nei territori di Agrigento, Canicattì, Licata e Ravanusa. Gli investigatori avevano indicato Angelo Allegro e Rosario Orazio Cavallaro come presunti riferimenti del gruppo.

L’inchiesta aveva portato la Procura antimafia a chiedere il rinvio a giudizio di undici persone. Successivamente, il procedimento si era diviso in due distinti filoni, in base alle scelte processuali degli imputati.

Nel dicembre 2023, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Palermo, Cristina Lo Bue, aveva pronunciato quattro condanne e tre assoluzioni nei confronti di coloro che avevano optato per il rito abbreviato. Erano stati condannati Salvatore Nobile, Filippo D’Oro, Elio Magrì e Natale Vinciguerra, mentre erano stati assolti Luigi Generoso, Sonia Privitera e Andrea Spiteri. In quel procedimento era stata esclusa per tutti la contestazione di associazione a delinquere.

Per gli altri quattro imputati, che avevano scelto il rito ordinario, la vicenda giudiziaria si è conclusa adesso davanti al tribunale di Agrigento con una sentenza di assoluzione.