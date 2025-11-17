Melissa Vettore e Daniele Finzi Pasca con Prima Facie al Pirandello di Agrigento (INTERVISTE)

Condividi

di Irene Catarella

Eccezionale successo per Prima Facie, spettacolo teatrale che ha inaugurato la Stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Pirandello di Agrigento organizzata dalla nuova Direttrice Artistica Roberta Torre. Straordinaria Melissa Vettore come attrice protagonista nei panni dell’avvocatessa Tessa Ensler prima dominatrice di un sistema e poi vittima dello stesso. Elegante e appassionata, credibile attrice, Melissa Vettore dimostra ancora una volta di essere grande interprete del mondo femminile forte e fragile. Regista bravissimo e di sensibilità profonda Daniele Finzi Pasca che riesce a cogliere e a portare sulla scena i momenti più forti del romanzo dell’australiana Suzie Miller da cui lo spettacolo è tratto.