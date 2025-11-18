Violento pestaggio a Ravanusa: arrestato un minorenne

Condividi

A Ravanusa i Carabinieri hanno arrestato, su ordine del Tribunale di Agrigento, un minorenne di 17 anni indagato di lesioni personali aggravate in concorso con altri quattro maggiorenni già arrestati lo scorso 6 novembre. I cinque sarebbero responsabili del violento pestaggio, anche con un tirapugni, di un 50enne avvenuto, senza un apparente motivo, nella villa comunale lo scorso 12 ottobre. Lo stesso, con traumi e fratture, pochi giorni dopo è stato minacciato di morte se non avesse ritirato la querela. Il 17enne è stato condotto nell’istituto penale per minorenni di Palermo. Utili alle indagini si sono rivelati i video dei sistemi di sorveglianza.