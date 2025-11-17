Cede il braccio di una betoniera, muore operaio 36enne

Condividi

Un operaio albanese di 36 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Pozzallo, nel Ragusano. Un suo collega, un gruista, è rimasto ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il braccio della betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo avrebbe improvvisamente ceduto, colpendo in pieno la vittima che stava lavorando al solaio del fabbricato in costruzione. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118: il 36enne è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Il collega rimasto ferito è stato soccorso e medicato sul posto, riportando traumi non gravi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri delle compagnie di Modica e Pozzallo per eseguire i rilievi, insieme ai tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale, incaricati di verificare l’esatta dinamica dei fatti e il rispetto delle norme di sicurezza.

L’area del cantiere è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Ragusa, che ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.