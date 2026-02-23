Giudizio immediato per il primario Stagno d’Alcontres

Condividi

La Procura di Messina ha proposto e ottenuto il giudizio immediato per Francesco Stagno d’Alcontres, ex primario della Chirurgia plastica del Policlinico ed ex parlamentare, arrestato il 5 dicembre scorso per concussione, corruzione, induzione indebita e truffa. Prima udienza il 21 aprile. Stagno d’Alcontres avrebbe preteso circa 700.000 euro da case farmaceutiche e aziende di prodotti medicali per organizzare un congresso medico, in cambio di garantire forniture per il suo reparto. L’inchiesta coinvolge complessivamente 31 indagati, tra cui numerosi medici del Policlinico.