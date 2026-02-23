Giudizio immediato per il primario Stagno d’Alcontres

La Procura di Messina ha proposto e ottenuto il giudizio immediato per Francesco Stagno d’Alcontres, ex primario della Chirurgia plastica del Policlinico ed ex parlamentare, arrestato il 5 dicembre scorso per concussione, corruzione, induzione indebita e truffa. Prima udienza il 21 aprile. Stagno d’Alcontres avrebbe preteso circa 700.000 euro da case farmaceutiche e aziende di prodotti medicali per organizzare un congresso medico, in cambio di garantire forniture per il suo reparto. L’inchiesta coinvolge complessivamente 31 indagati, tra cui numerosi medici del Policlinico.
Notizie correlate
-
Porto Empedocle, proseguono le ricerche di Rossana GucciardoCondividi Visualizzazioni 43 A Porto Empedocle dalla mattina di venerdì 20 febbraio non vi è più...
-
Fortitudo ancora una vittoria: battuto il MontecatiniCondividi Visualizzazioni 132 La Fortitudo Agrigento porta a casa la seconda gara consecutiva, in una settimana...
-
Incidente stradale mortaleCondividi Visualizzazioni 125 Incidente stradale mortale al mattino di oggi lungo l’asse dei servizi della tangenziale...