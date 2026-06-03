Agrigento, fiamme nel cantiere del Centro commerciale a Fontanelle

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Ad Agrigento nella frazione di Fontanelle è divampato un incendio nel cantiere del nuovo Centro commerciale. Le fiamme hanno investito alcuni bancali e tavoloni in legno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno subito domato il rogo, che non ha provocato danni significativi. A lavoro investigativo i poliziotti della Squadra Volante e della Scientifica.