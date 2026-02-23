Agrigento, atti sessuali con minore, assolto commerciante

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, a conclusione del giudizio abbreviato, ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, un commerciante originario del Bangladesh di 60 anni, imputato di atti sessuali con minore. Lui, difeso dall’avvocato Davide Casà, lo scorso settembre è stato denunciato dalla madre di una ragazzina, che ha raccontato di essere stata bloccata e baciata dall’uomo.
