Agrigento, sorpreso a imbrattare un treno con i graffiti: denunciato writer

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Un uomo di 41 anni è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Agrigento dopo essere stato sorpreso mentre realizzava graffiti su un convoglio ferroviario. Dovrà rispondere di imbrattamento di mezzi pubblici e falsità materiale commessa da privato.

Le indagini sono scattate in seguito a diversi episodi di imbrattamento che, nell’ultimo mese, hanno interessato le carrozze dei treni in sosta alla stazione centrale di Agrigento. Per individuare il responsabile, gli agenti hanno esaminato i graffiti e monitorato anche i social network, dove un writer agrigentino pubblicizzava le proprie realizzazioni sui muri della città e nell’area ferroviaria.

Gli accertamenti hanno indirizzato i sospetti verso un uomo già noto per le sue opere. La conferma è arrivata durante un servizio di appostamento notturno predisposto proprio per contrastare il fenomeno dei graffiti sui treni.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno sorpreso il quarantunenne mentre imbrattava un convoglio. Accortosi di essere stato scoperto, l’uomo è riuscito a fuggire, inoltrandosi in una galleria ferroviaria e facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

Sul posto, gli operatori hanno recuperato e sequestrato diverso materiale utilizzato per realizzare i graffiti, tra cui 26 bombolette spray.

Il presunto responsabile è stato successivamente identificato e denunciato in stato di libertà per l’imbrattamento di mezzi pubblici. A suo carico è stata inoltre contestata l’ipotesi di falsità materiale commessa da privato: quando si è presentato negli uffici della Polizia Ferroviaria per ricevere alcune notifiche, avrebbe esibito una carta d’identità elettronica privata del microchip.