Polizia, sindacati segnalano strutture fatiscenti al prefetto di Agrigento

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Le sigle sindacali di Polizia Siulp, Sap, Siap, Coisp Mosap, Fsp e Silp Cgil hanno incontrato il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per denunciare gravi criticità logistiche in diverse strutture di Polizia della provincia, sollecitando interventi urgenti soprattutto per lo stabile che ospita il commissariato di Porto Empedocle e per alcuni immobili privati in locazione. Durante l’incontro è stato inoltre sollevato il problema dei servizi di vitto e alloggio del personale, con strutture che – secondo i sindacati – non garantirebbero i requisiti minimi previsti per gli operatori impegnati nel contrasto all’immigrazione clandestina. Il prefetto ha assicurato verifiche e l’impegno a ricercare soluzioni rapide ai problemi segnalati.