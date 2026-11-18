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Nuova e importante vittoria legale per il sig. G.F.S. nella lunghissima battaglia burocratica per poter costruire una casa in contrada Piano Vignazzi, nel territorio di Castellammare del Golfo. Con la sentenza del 18 novembre 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia ha accolto il ricorso – presentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè – annullando il terzo parere negativo consecutivo emesso dalla Soprintendenza di Trapani. L’amministrazione resistente è stato inoltre condannato a pagare le spese legali.

La vicenda ha radici lontanissime, risalendo addirittura al febbraio del 2005, quando il proprietario aveva chiesto per la prima volta il nulla osta paesaggistio per costruire la propria abitazione rurale. Sebbene in un primo momento la Soprintendenza avesse detto sì, nel 2010 aveva fatto marcia indietro, bloccando tutto con il supporto del Piano Paesaggistico.

Da lì è iniziato un vero e proprio rimpallo tra carte bollate e aule di tribunale:

Già nel 2020 il TAR (e nel 2023 il Consiglio di Giustizia Amministrativa) avevano dato ragione al proprietario, stabilendo che le regole della zona non vietano in assoluto di costruire case “a bassa densità” in quella specifica area.

Nonostante un progetto migliorativo presentato nel 2024, la Soprintendenza aveva detto nuovamente di no, costringendo il proprietario a fare un nuovo ricorso, vinto nel 2025.

Nel gennaio 2026, l’ente aveva emesso l’ennesimo parere negativo, fotocopia dei precedenti. Oggi il TAR ha definitivamente smontato anche questo rifiuto.

I giudici amministrativi (formati dal Presidente Francesco Bruno, dal Consigliere Anna Pignataro e dal giudice estensore Luca Girardi) hanno dato piena ragione ai legali del ricorrente. Al centro della controversia c’era un’errata interpretazione delle regole edilizie da parte della Soprintendenza: quest’ultima sosteneva che nella fascia costiera non si potesse edificare in nessun caso, a meno che non si trattasse di vecchi edifici da recuperare.

Il TAR ha ribadito per l’ennesima volta che non è così: le norme del Piano Paesaggistico permettono espressamente la realizzazione di nuove costruzioni (purché piccole, a bassa densità e rispettose del paesaggio agrario circostante) in contrada Piano Vignazzi. La Soprintendenza ha quindi applicato una regola restrittiva inesistente, bloccando ingiustamente il progetto.

Con questa sentenza il diniego della Soprintendenza è stato annullato. L’ente dovrà adesso riesaminare la pratica tenendo finalmente conto delle indicazioni dei giudici, oltre a dover rimborsare al proprietario 2.500 euro oltre accessori di spese legali