Agrigento, Gramaglia: “Lavori rete idrica inizino da via Acrone”

Condividi

Visualizzazioni 108

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, apprezza l’avvio del cantiere per il recupero e la ricostruzione della rete idrica in città. Tuttavia ritiene inopportuno che le opere inizino da via Demetra, nella zona del cimitero “Bonamorone”. Gramaglia spiega: “Sarebbe più appropriato che i lavori relativi alla rete idrica fossero avviati, più utilmente, da via Acrone, dove i ben noti problemi di stabilità hanno imposto la chiusura al transito di un’ampia parte della strada, con gravi difficoltà conseguenti per i cittadini. Ricorrendo tale incombente necessità di restituire al transito integrale, sia veicolare che pedonale, la via Acrone, e dovendo comunque recuperare la condotta idrica sottostante, è quindi più urgente che l’impresa intervenga in via Acrone iniziando le opere. E pertanto in tale direzione lancio un appello al Rup e al direttore dei lavori”.