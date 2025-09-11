11 Settembre, una ferita che non si rimargina

Condividi

L’11 settembre 2001 rimane una delle date più drammatiche della storia contemporanea. Quella mattina, il mondo intero assistette attonito al crollo delle Torri Gemelle a New York, colpite da due aerei di linea dirottati da terroristi di al-Qaeda. Un attacco senza precedenti che provocò quasi 3.000 vittime e cambiò per sempre il senso di sicurezza dell’Occidente.

Non fu soltanto un attentato agli Stati Uniti: fu un colpo diretto alla libertà, alla convivenza civile e al cuore stesso di un’epoca che pensava di essere intoccabile. Da quel giorno, il mondo non è più stato lo stesso: guerre, restrizioni, nuove paure e un sistema di sicurezza globale completamente trasformato hanno definito i decenni successivi.

Il mio ricordo personale

Meno di un anno dopo, mi recai a New York. La città era ancora visibilmente ferita: i segni del dolore erano impressi non solo nello skyline mutilato, ma negli sguardi della gente, nel silenzio che calava improvviso nei luoghi della memoria, nei fiori e nelle bandiere che ancora coprivano i cancelli attorno a Ground Zero.

Si respirava un’atmosfera sospesa: da una parte l’orgoglio e la forza dei newyorkesi, dall’altra un clima di paura latente. Ovunque c’erano controlli serrati, metal detector, posti di blocco, poliziotti armati. New York era diventata un simbolo non solo della tragedia, ma anche della resilienza.

Ricordo la sensazione di camminare per le strade della metropoli con la consapevolezza che nulla, davvero nulla, sarebbe più stato come prima.

L’11 settembre non è soltanto una data impressa nei libri di storia, ma un monito permanente: la memoria di chi non c’è più e la coscienza di un mondo che deve imparare dalla propria vulnerabilità.