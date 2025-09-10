Marinella, tragedia sulla via Crispi: 64enne perde la vita investita da un’auto

Condividi

Una donna di 64 anni, Isabella Messina di Agrigento, è stata travolta e uccisa mentre camminava lungo via Crispi, nei pressi di un ristorante nella frazione balneare di Marinella.

Alla guida dell’auto, una Renault, c’era un giovane di 21 anni originario di Porto Empedocle. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato “Frontiera”, che hanno già identificato il conducente e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze, compresa quella della persona che si trovava a bordo dell’auto insieme al ragazzo.