Tajani blinda Schifani

Angelo Ruoppolo
Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, interviene ad un vertice della deputazione regionale di Forza Italia in Sicilia in presenza di Schifani.

A fronte di più o meno gravi incrinature interne con l’emergere di presunte correnti pro o contro Schifani e la sua ricandidatura alla presidenza della Regione, e nella prospettiva del congresso regionale, anche il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vice premier, è intervenuto in videoconferenza in occasione di una riunione dei deputati regionali di Forza Italia a Palazzo dei Normanni in presenza dello stesso Schifani. E Tajani ha così benedetto la platea e ha blindato il presidente in carica: “Il nostro partito è aperto al confronto democratico. Esistono sedi e tempi dedicati al dibattito interno, come l’imminente congresso regionale, dove ciascuno potrà presentare le proprie proposte e idee con lealtà e trasparenza.

Il continuo scambio di comunicazioni a mezzo stampa, senza un vero dibattito e un reale confronto, non è utile al partito e tradisce la fiducia dei nostri iscritti, che meritano chiarezza e coesione”. Poi Tajani ha espresso apprezzamento per l’operato del governo regionale presieduto da Schifani e per i risultati straordinari ottenuti da Forza Italia in Sicilia, primo partito per numero di eletti e con migliaia di iscritti.

E ha aggiunto: “E’ un successo reso possibile dal lavoro congiunto del governo regionale, dei deputati regionali sul territorio e dall’efficace coordinamento della segreteria regionale guidata da Marcello Caruso. Proprio la forza e il radicamento del partito nei diversi territori è garanzia di efficacia del nostro lavoro nel governo nazionale come forza liberale e moderata, impegnata a garantire stabilità e riforme concrete legate ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Stiamo lavorando per il taglio dell’Irpef a favore delle famiglie e dei redditi medio-bassi, per liberare risorse da destinare alla competitività del sistema Paese e delle sue imprese, per rafforzare i servizi territoriali a partire da quelli sanitari. A Palermo come a Roma il nostro obiettivo comune resta uno solo: lavorare uniti per il bene delle nostre comunità.”

