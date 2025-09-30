“Tangenti”: Cerrito e Lupo ai domiciliari. Hanno ammesso l’accordo corruttivo

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto in flagranza, per corruzione, del presidente della Samot Mario Lupo e del dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale, Francesco Cerrito, ristretti in manette dalla Squadra Mobile perché colti in flagranza di reato durante lo scambio di una tangente di 2.000 euro. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono stati interrogati e hanno ammesso tutti e due l’accordo corruttivo.
