Il consigliere Vaccarello replica al blog report sicilia e al suo editore Di Rosa (che piazza la replica in fondo al blog)

“Alla luce dell’articolo https://reportsicilia.it/agrigento-lipotesi-sfiducia-a-micciche-la-tentazione-di-fratelli-ditalia-e-il-malumore-di-vaccarello/ nel quale si prende spunto da un mio commento sul social Facebook che viene strumentalmente utilizzato come l’ennesima scusa per attaccare il sindaco di Agrigento Franco Micciché, si precisa quanto segue:

Il commento ““Andiamo subito alle elezioni così finiscono ste barzellette” era riferito a uno specifico articolo in cui si dava conto dell’attuale posizione di Fratelli d’Italia e della rimozione dell’assessore Costantino Ciulla e unicamente a questa vicenda era connesso.

Qualunque altra lettura allo stesso risulta quindi semplicemente strumentale e finalizzata all’ennesimo attacco denigratorio nei confronti del sindaco Franco Miccichè, cui ribadisco la mia totale stima e il mio assoluto supporto politico. Nessun malumore, quindi, ma legittime considerazioni politiche.

Invito certi soggetti che nulla hanno più da chiedere nella vita e che sono stati bocciati sonoramente ogni volta che si sono presentati agli elettori a non confondere il ruolo politico con quello di “giornalista” e a rettificare quanto pubblicato con la seguente nota”.

E’ il contenuto di una notta scritta dal consigliere comunale Angelo Vaccarello.