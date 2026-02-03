Schifani: “Fase di transizione nella Dc? Non vedo novità significative”

In riferimento all’incrinatura tra il presidente Schifani e la Democrazia Cristiana, insorta nel contesto dell’inchiesta che ha coinvolto Cuffaro e che ha determinato l’estromissione dei due assessori regionali Dc, Albano e Messina, Schifani, rispondendo a una domanda dell’Ansa sulla situazione interna alla Democrazia Cristiana, ha risposto: “Seppur quasi completamente assorbito dall’emergenza maltempo, da quanto ho potuto leggere non mi sembra di intravedere significative novità. Vedo una fase di transizione, i cui tempi non sono in grado di individuare”.
