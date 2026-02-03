Due scosse di terremoto nel Tirreno Meridionale, nessun danno

Condividi

Tra la notte del 2 e 3 febbraio sono state registrate due scosse di terremoto nel mare al largo di Palermo, senza causare danni. La scossa più forte è avvenuta alle 02:17 ora italiana, con magnitudo 3.2 e a 33 chilometri di profondità. Il terremoto è stato localizzato a circa 38,56° di latitudine e 12,66° di longitudine.

Poco prima, alle 01:57 ora italiana, un’altra scossa di magnitudo 2.6 ha colpito la stessa area, con una profondità di 30 chilometri e coordinate 38,53° di latitudine e 12,64° di longitudine. Entrambi gli eventi sono stati registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.