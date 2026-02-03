Maxi operazione di controlli nel carcere di Agrigento

Ad Agrigento nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” si è svolta una maxi operazione di controllo. Sono stati sequestrati soprattutto numerosi telefoni cellulari, tra smartphone e micro-cellulari. Altrettanti detenuti sono stati denunciati per accesso indebito a dispositivi di comunicazione, e, in alcuni casi, anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale allorchè si sono opposti agli interventi. Apprezzamento per l’attività svolta è stato espresso dal Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria.
