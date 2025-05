Rush finale a Realmonte, fra sette giorni si va al voto. I candidati, nei comizi, svelano i loro programmi

Condividi

Visualizzazioni 173

Serata di comizi ieri sera a Realmonte in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno fra sette giorni. I tre candidati, Lattuca, Mallia e Aucello stanno affilando le armi in quella che viene considerata la settimana decisiva per convincere ancora gli indecisi, fermo restando che ognuno di loro ha i programmi ben definiti.

Ieri sera, con la piazza gremita di gente, l’avv. Sabrina Lattuca, ha parlato del suo programma politico e dell’importanza della competenza tecnica. L’ex Sindaco ha espresso rammarico, sul fatto che gli altri due candidati hanno rifiutato di confrontarsi con lei in un dibattito pubblico.



Ha sottolineato che non farà richiesta di sospensiva con dimezzamento dei termini per consentire lo svolgimento delle elezioni, tuttavia andrà avanti con l’azione legale.

Con l’ex primo cittadino sono intervenuti i candidati al Consiglio della lista Democrazia Cristiana Cacciatore, Zambito, Infurna e Valenti. Ha moderato Federica Palermo.

Stesso discorso per il candidato Aucello, con piazza gremita. La serata è stata aperta dalle candidate al consiglio comunale Rosalia Anastasi e Anna Marino, che hanno illustrato i punti chiave del programma: rilancio del turismo, servizi essenziali, sviluppo territoriale e coinvolgimento dei giovani. Hanno poi preso la parola gli onorevoli Michele Catanzaro e Giuseppe Lupo, esprimendo il loro sostegno, insieme al sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, che ha elogiato il progetto di Aucello.

Il candidato ha ringraziato i presenti, ribadito valori come legalità, rispetto e ascolto, e concluso con lo slogan: “Noi SiAmo Realmonte”.