Aucello: “La politica sia confronto, non scontro. Legalità e rispetto delle regole sono la base del cambiamento”

Grande partecipazione all’incontro “Un ponte sull’Europa”, promosso dal candidato sindaco di Realmonte per parlare di sviluppo e fondi europei.

“La politica deve essere un confronto, non uno scontro. Noi crediamo nella legalità, sempre, e sappiamo che la giustizia e il rispetto delle regole sono il fondamento di qualsiasi vero cambiamento”. Con queste parole cariche di impegno, Leonardo Aucello, candidato sindaco di Realmonte, ha ribadito il suo impegno per una politica che metta al centro il dialogo, il rispetto reciproco e, soprattutto, la legalità. Una politica che costruisce e non divide, che punta al cambiamento vero e duraturo.

Le sue parole hanno suscitato un ampio consenso tra i numerosi cittadini presenti, richiamando una visione di amministrazione che si basa sulla responsabilità e sulla competenza. L’incontro, intitolato “Un ponte sull’Europa”, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sul futuro di Realmonte, un’occasione per comprendere come le opportunità offerte dall’Unione Europea possano trasformarsi in risorse concrete per lo sviluppo del territorio.

Un’occasione di crescita per Realmonte: il valore dei fondi europei

L’incontro ha trattato principalmente delle numerose opportunità offerte dai fondi europei, con un’attenzione particolare alle realtà locali come quella di Realmonte. L’On. Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, ha sottolineato come le risorse europee siano fondamentali per le amministrazioni locali, ma solo se queste sono pronte a strutturarsi e a programmare in modo strategico: “Le risorse europee sono una leva imprescindibile per trasformare i bisogni del territorio in progetti concreti. I comuni devono essere pronti a cogliere queste opportunità e ad agire con visione”.

L’intervento dell’eurodeputato Giuseppe Lupo ha aggiunto un ulteriore tassello importante, illustrando in modo chiaro e accessibile le opportunità che l’Unione Europea offre ai territori locali. Ha ricordato come, grazie all’esperienza di Aucello a Bruxelles, Realmonte sia oggi in una posizione privilegiata per approfittare dei fondi europei. “Leonardo ha già spianato la strada per Realmonte – ha dichiarato Lupo – e oggi la cittadina può cogliere al meglio le opportunità offerte dall’Europa, grazie a un lavoro serio e lungimirante”. Lupo ha quindi messo in evidenza come il dialogo e la collaborazione siano essenziali per affrontare le grandi sfide comuni a tutta l’Europa, come la sostenibilità e l’innovazione.

Francesco Cacciatore sostiene Aucello: “Amministratori capaci di affrontare le sfide del futuro”

Durante la serata, Francesco Cacciatore, sindaco di Santo Stefano di Quisquina e componente della Direzione Nazionale di Autonomia Locali Italiane (ALI), ha voluto esprimere il suo sostegno a Leonardo Aucello, riconoscendo l’impegno e la visione del candidato sindaco. “Leonardo ha dimostrato di saper affrontare le sfide moderne con competenza e coraggio. Sono convinto che possa portare Realmonte a un nuovo livello di crescita”, ha dichiarato Cacciatore, sottolineando l’importanza di avere amministratori locali capaci di guidare i territori verso un futuro di sviluppo sostenibile.

Aucello: un messaggio di speranza per Realmonte

Concludendo l’incontro, Leonardo Aucello ha ribadito il suo messaggio chiaro e determinato: “Solo attraverso la legalità, un confronto costruttivo e una gestione amministrativa competente si può davvero cambiare. Realmonte ha le potenzialità per diventare un modello virtuoso di dialogo tra il territorio e le istituzioni europee”. Le sue parole sono risuonate come un invito all’azione e all’impegno di tutti per costruire una comunità più forte, unita e pronta a cogliere le sfide del futuro.

L’incontro ha offerto una visione di un futuro possibile, dove l’Europa non è un’entità distante, ma una risorsa concreta per il miglioramento della vita dei cittadini. Con un dialogo aperto e trasparente, Realmonte può guardare avanti con ottimismo, costruendo un ponte solido e duraturo verso nuove opportunità di crescita.