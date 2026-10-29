Picchia l’ex moglie e la minaccia con un coltello: 50enne sottoposto al divieto di avvicinamento

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Maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza sessuale: sono queste le ipotesi di reato contestate a un cinquantenne di Licata, nei cui confronti il gip del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto una misura cautelare per tutelare l’ex moglie, una donna di 48 anni.

Il provvedimento prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo per l’uomo di mantenere una distanza di almeno un chilometro dalla donna. Disposto anche l’utilizzo del braccialetto elettronico per controllare il rispetto delle prescrizioni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli episodi contestati sarebbero iniziati la scorsa estate. In diverse occasioni, il cinquantenne avrebbe maltrattato la moglie, arrivando anche ad aggredirla fisicamente. In uno degli episodi più gravi, l’uomo avrebbe impugnato un coltello, minacciando la donna.

La coppia avrebbe tentato di salvare il matrimonio trasferendosi nel Nord Italia, nella speranza di lasciarsi alle spalle le tensioni e le difficoltà del rapporto. Tuttavia, stando alle contestazioni, le presunte condotte violente sarebbero proseguite anche dopo il trasferimento.

A quel punto, la donna avrebbe deciso di rivolgersi ai carabinieri e denunciare quanto stava accadendo, facendo partire gli accertamenti che hanno portato all’applicazione della misura cautelare.