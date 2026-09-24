Operazione antimafia tra Catania e Siracusa: 25 misure cautelari e sequestri per 5,5 milioni

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È scattata nelle prime ore della mattina una vasta operazione coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania e condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa insieme ai Finanzieri del Comando Provinciale di Catania e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma.

I militari stanno eseguendo, nelle province di Catania e Siracusa, un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti di 25 persone, gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, di diversi reati.

Tra le contestazioni figurano associazione di tipo mafioso, detenzione illecita di armi da guerra e armi comuni da sparo, percosse, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, riciclaggio, rapina, traffico organizzato di stupefacenti e attività di spaccio. Per alcuni degli indagati viene inoltre contestata l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Parallelamente è in corso l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di complessi aziendali, quote societarie, immobili, beni mobili registrati e disponibilità finanziarie.

Il valore complessivo dei beni interessati dal provvedimento è stimato in circa 5,5 milioni di euro.