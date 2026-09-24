Licata, arrestata una donna accanita contro i genitori

A Licata è stata arrestata una donna di 36 anni sorpresa dai carabinieri davanti alla casa dei genitori, già vittime di maltrattamenti, tanto che lei è già sottoposta alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare. I militari della Compagnia di Licata l’hanno invece trovata nei pressi dell’abitazione e, alla richiesta di spiegazioni, non avrebbe fornito una giustificazione ritenuta valida. Per la violazione della misura cautelare è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito, la 36enne è stata trasferita in carcere.
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