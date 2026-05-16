Incidente sulla Statale 115 vicino Realmonte: tre persone finiscono in ospedale

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Paura lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di Realmonte, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e un furgone. L’impatto è avvenuto per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dello scontro.

Tre le persone rimaste ferite. I due uomini che viaggiavano a bordo del furgone hanno riportato contusioni ed escoriazioni in diverse parti del corpo, mentre la conducente dell’auto avrebbe subito un trauma a una gamba. Nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione del traffico e negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.