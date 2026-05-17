Licata, ambulante picchiato in pieno centro: ricoverato con trauma cranico

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Momenti di forte tensione nel cuore di Licata, dove un venditore ambulante cinquantenne è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani al termine di una lite scoppiata in strada. L’episodio si è verificato nella zona di corso Umberto, una delle aree più frequentate della città.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato con una discussione tra il commerciante e alcuni ragazzi, probabilmente tre o quattro. Per cause ancora in fase di accertamento, il confronto verbale sarebbe degenerato in pochi istanti fino a trasformarsi in una violenta aggressione.

L’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con pugni, schiaffi e calci, finendo a terra ferito e dolorante davanti ai passanti. Alcuni presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme, consentendo l’arrivo sul posto dei carabinieri della sezione Radiomobile e dei sanitari del 118.

Il cinquantenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e diverse contusioni sul corpo. Nonostante la violenza subita, le sue condizioni non sarebbero considerate gravi.

I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del pestaggio e chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire quanto accaduto.