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Il massimo organo della giustizia amministrativa conferma la sentenza del Tar del Lazio. Resta valida la proroga di 70 mesi concessa dalla Regione Siciliana per completare l’impianto. Nessuna nuova valutazione ambientale per il terminale.

La vicenda del rigassificatore di Porto Empedocle registra un nuovo passaggio giudiziario destinato a incidere sul futuro dell’infrastruttura. Il Consiglio di Stato, attraverso la quarta sezione, ha respinto l’appello presentato da diverse associazioni ambientaliste e organizzazioni agrigentine, confermando integralmente quanto già stabilito dal Tar del Lazio.

Al centro della controversia c’era il decreto assessoriale del 13 settembre 2023, con il quale la Regione Siciliana aveva accordato a Nuove Energie Srl un’ulteriore proroga di settanta mesi per portare a termine i lavori del terminale destinato alla ricezione e alla rigassificazione del gas naturale liquefatto.

Una decisione contestata da un ampio schieramento di associazioni, tra cui Mareamico Agrigento, Salviamo la Valle dei Templi, Wwf Sicilia Area Mediterranea, Confesercenti Agrigento, Pro Loco San Leone e altre realtà ambientaliste e di categoria.

Le contestazioni riguardavano soprattutto la validità della valutazione di impatto ambientale rilasciata nel 2008, la legittimità della proroga concessa dopo la scadenza dei precedenti termini e la mancata considerazione di alcuni cambiamenti intervenuti nel territorio, tra cui il Piano paesaggistico di Agrigento del 2021.

I giudici di Palazzo Spada, tuttavia, non hanno accolto queste obiezioni. Secondo il Consiglio di Stato, non sono emersi elementi concreti tali da imporre una nuova valutazione di impatto ambientale per il terminale. È stata inoltre ritenuta legittima la proroga, considerando che la richiesta della società era stata presentata l’11 novembre 2020, dunque nei termini previsti.

Un passaggio importante della sentenza riguarda anche la distinzione tra il terminale portuale e il gasdotto necessario per collegarlo alla rete nazionale. Per quest’ultimo, infatti, rimane l’obbligo di ottenere un nuovo titolo paesaggistico per gli interventi nelle aree sottoposte a vincolo, qualora i lavori non siano stati completati entro i termini di legge.

Il progetto prevede un impianto con una capacità nominale di otto miliardi di metri cubi di gas all’anno, in grado di accogliere navi metaniere fino a 155 mila metri cubi.

Con questa pronuncia si chiude il giudizio di appello: la proroga di settanta mesi resta efficace e la sentenza del Tar viene confermata. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

La partita giudiziaria, dunque, si chiude con una vittoria per Nuove Energie e per la Regione Siciliana. Resta però aperta la questione del futuro operativo di un’opera che, da anni, divide il territorio agrigentino tra prospettive energetiche, preoccupazioni ambientali e interrogativi sullo sviluppo di Porto Empedocle.