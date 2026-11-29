Condividi

Visualizzazioni 140

La Fortitudo Agrigento non si ferma più. I biancazzurri centrano la quarta vittoria consecutiva, superando per 83-72 gli avversari al PalaMoncada e confermando il momento particolarmente positivo della squadra.

Una serata di grande entusiasmo sugli spalti, con il pubblico agrigentino che ha sostenuto i propri beniamini per tutti i quaranta minuti, trasformando il palazzetto in una spinta continua per i Giganti.

La partita è stata combattuta, con gli ospiti capaci di rimanere in gara e di non arrendersi. Ma la Fortitudo ha risposto con determinazione, mostrando compattezza, solidità e attenzione in ogni fase del match. I ragazzi guidati da coach Cagnardi hanno saputo gestire la gara, mantenendo il controllo e respingendo i tentativi degli avversari.

Il successo per 83-72 rappresenta molto più di una semplice vittoria: è la conferma della crescita del gruppo e della fiducia acquisita attraverso i risultati.

Adesso lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento. Sabato sera la Fortitudo sarà impegnata in trasferta contro Legnano, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e proseguire la propria risalita in classifica.ù

FOTO di Giuseppe Colonna