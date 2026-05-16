Presentato oggi al Bar Milano di Agrigento il libro “Dietro la maschera” di Vanessa Romano

Condividi

Visualizzazioni 115

Oggi, Sabato 16 Maggio presso il Bar Milano di Agrigento, è stato presentato il libro “Dietro la maschera”, opera della scrittrice favarese Vanessa Romano, disponibile in vendita su Amazon.

L’incontro è stato introdotto dal giornalista Nino Randisi, che ha guidato la presentazione e accompagnato il pubblico nella scoperta del volume e dei suoi contenuti. L’evento ha registrato la partecipazione di diverse figure del mondo culturale e professionale, tra cui la psicologa dott.ssa Salvina Vinti e la prof.ssa Rita Monella, che sono intervenute con riflessioni e contributi sul tema affrontato nel libro.

La presentazione si è svolta in un clima attento e partecipato, offrendo un momento di confronto e approfondimento attorno all’opera e ai suoi spunti di lettura. Il libro, come sottolineato nel corso dell’incontro, propone una riflessione su aspetti profondi dell’identità e delle relazioni umane, richiamati già dal titolo stesso.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione significativa per valorizzare la produzione letteraria locale e per mettere in dialogo scrittura, psicologia e testimonianza culturale.