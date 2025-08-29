Illuminazione stadio Esseneto, la soddisfazione di FdI

Condividi

Il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Paola Antinoro, e il Presidente provinciale, Adriano Barba, esprimono grande soddisfazione per l’assegnazione dei lavori relativi all’installazione dell’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto di Agrigento da parte del Comune.

“Si tratta di un risultato targato Fratelli d’Italia, che ci dà particolare piacere e soddisfazione. Dopo ottant’anni di attesa, la principale struttura sportiva della città sarà finalmente dotata di un impianto di illuminazione moderno e funzionale, a lungo richiesto e atteso dagli sportivi agrigentini. Vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare all’Assessore comunale, Costantino Ciulla, che ha avviato il percorso amministrativo, e all’Assessore comunale, Gerlando Piparo, che lo ha completato.

Un sentito ringraziamento va anche al deputato nazionale, On. Calogero Pisano, che all’interno della XIV Commissione parlamentare per le politiche dell’Unione Europea si è impegnato con determinazione affinché il progetto dell’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto fosse inserito nei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, e al deputato regionale, On. Giusy Savarino, che con il proprio contributo ha sostenuto questo percorso. Un riconoscimento particolare va, inoltre, all’Assessore regionale alle Infrastrutture, On. Alessandro Aricò, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, il cui Governo ha destinato le risorse necessarie, erogate alla Regione Siciliana in seguito alla firma dell’Accordo di Coesione. L’assegnazione dei lavori per l’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto rappresenta un risultato prestigioso e storico per Agrigento e per lo sport locale. Dopo decenni di attese e promesse non mantenute, oggi possiamo parlare di una conquista concreta, frutto di sinergia istituzionale, impegno politico e attenzione concreta verso il territorio”.