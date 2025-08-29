Agrigento, aggiudicati i lavori di riqualificazione e illuminazione dello stadio Esseneto

Condividi

Dopo decenni di attese e promesse mai mantenute, lo stadio comunale “Esseneto” di Agrigento sarà dotato a breve di un impianto di illuminazione. E non solo.



L’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Francesco Miccichè, con l’impegno costante dell’assessore allo Sport, Gerlando Piparo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, ha concluso l’iter di aggiudicazione definitiva dei lavori per l’installazione del nuovo sistema di illuminazione e degli impianti di efficientamento energetico. Fondamentale è stato il sostegno dell’assessore regionale ad Ambiente e territorio, Giusi Savarino, dell’assessore alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, del Governo nazionale che, attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027 e la tenacia e il sostegno del deputato nazionale Calogero Pisano, segretario della Commissione PNRR E FSC, ha garantito le risorse necessarie per finanziare l’opera.

In particolare, l’intervento, dal valore complessivo di 1.033.300 euro, prevede:

un nuovo impianto di illuminazione a LED per campo e tribune;

un sistema domotico per il controllo dei consumi;

un impianto fotovoltaico con accumulo;

un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria;

l’efficientamento del sistema di irrigazione del terreno di gioco.



Il Sindaco, Francesco Miccichè, ringrazia l’assessore Savarino e l’assessore Aricò. E afferma: “Questa è una giornata storica per Agrigento. Lo stadio Esseneto non sarà solo un impianto più moderno ed efficiente, ma anche sostenibile, con un’attenzione particolare al risparmio energetico e all’ambiente. È un’opera che consegniamo con orgoglio agli sportivi e a tutta la comunità agrigentina. Con questo intervento, Agrigento si dota finalmente di una struttura adeguata alle esigenze del territorio, pronta ad accendere nuove emozioni, nuove sfide e nuove pagine della storia sportiva della città. ”

“Dopo anni di promesse e propaganda, di venditori di fumo – dichiara l’Assessore Piparo – siamo finalmente passati ai fatti. Dall’accatastamento alla progettazione, fino al reperimento delle risorse, abbiamo lavorato senza sosta insieme al Sindaco, ai tecnici comunali e all’Assessore Savarino per trasformare in realtà un sogno lungo 80 anni. Lo Stadio Esseneto torna ad essere un punto di riferimento per lo sport e i tifosi agrigentini.”

E l’assessore Principato aggiunge: “Sono felice del risultato raggiunto. Rispondiamo ancora una volta con fatti concreti, e non solo con parole, alle esigenze della comunità. Quello che era un sogno per gli sportivi appassionati del calcio, diventa realtà. Un sentito grazie all’ufficio tecnico e soprattutto all’instancabile arch. Ivano Agostara, responsabile unico del progetto del Comune di Agrigento.”